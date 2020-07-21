Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Столичные власти планируют до конца 2020 года оснастить около 1500 вагонов московского метро камерами с поддержкой системы распознавания лиц

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Столичные власти планируют до конца 2020 года оснастить около 1500 вагонов московского метро (четверть подвижного состава) камерами с поддержкой системы распознавания лиц. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на материалы закупки, объявленной в начале июля. На эти цели планируется потратить около 1,4 млрд рублей.

Из документов следует, что в каждом вагоне установят восемь камер, умеющих различать и сортировать лица. Систему распознавания лиц в Москве внедряют уже несколько лет, несмотря на возражения правозащитников. Эта технология позволяет находить преступников и нарушителей режима самоизоляции, но, по некоторым данным, получить доступ к ней может любой желающий.

В публикации также отмечается, что мэрия Москвы и так собирает многие данные пассажиров метро. Так, в рамках системы, разработанной два года назад, столичные власти получают информацию о поле, возрасте, уровне дохода, социальном статусе пассажиров метро и номерах их телефонов. Номера загружаются в систему в зашифрованном виде, но могут быть расшифрованы.

Источником этих данных служит компания "МаксимаТелеком", которая является оператором сети Wi-Fi в московском метро. В число акционеров этой компании входили люди, связанные с вице-мэром Максимом Ликсутовым, а модернизацией системы сбора данных, которая позволит отслеживать перемещения пассажиров, сейчас занимается компания "Программный продукт", принадлежащая Сергею Александрову. Ранее его бизнес-партнером была родственница вице-мэра Нина Ликсутова.

Летом прошлого года Ликсутов рассказывал, что мэрия использует для отслеживания перемещений горожан не только данные, которые закупаются у сотовых операторов, но также данные о перемещениях такси, записи камер фото- и видеофиксации, сведения о поездках владельцев карт "Тройка" и данные из публичных сетей Wi-Fi. При этом он подчеркивал, что в системе используются только обезличенные данные и только для улучшения сети общественного транспорта. Однако эксперты отмечали, что определенный набор обезличенных данных, позволяет установить их принадлежность конкретному человеку, и ставили под сомнение легальность системы.

Напомним, в начале июля оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на использование столичными властями технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Истцы считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать камеры нарушала право на свободу собраний (ст. 11).