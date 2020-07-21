spaxiax / DepositPhotos В "Лаборатории Касперского" рассказали о вирусах, маскирующихся под популярные сериалы

spaxiax / DepositPhotos

За последние 16 месяцев эксперты "Лаборатории Касперского" выявили свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносными программами, которые распространялись под видом сериалов компании Netflix.

"С января 2019 года по апрель 2020 года "Лаборатория Касперского" обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый - хит сезона", - сообщили в пресс-службе компании (цитата по ТАСС). Нежелательное ПО маскировалось также и под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России, включая "КиноПоиск HD" и Okko.

В антивирусной компании уточнили, что киберпреступники обычно добавляют названия популярных сериалов в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для фишинговых атак. Так, названия сериалов использовались для распространения троянов с различным функционалом, включая программы для кражи данных или их блокировки с целью получения выкупа.

Во избежание заражения устройств вредоносным ПО в "Лаборатории Касперского" порекомендовали пользователям заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения, не скачивать файлы с неизвестных сайтов и установить антивирусный софт на свои гаджеты.

Напомним, в ноябре прошлого года британская контрразведка MI5 и германское Федеральное ведомство по охране конституции пришли к выводу, что использование контрразведкой Австрии антивирусных программ компании "Лаборатория Касперского" представляет угрозу безопасности ведомства.