Американская космическая компания SpaceX в ночь на 21 июля успешно вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 0 часов 30 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался во второй раз) прошло штатно, и через восемь с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. В прошлый раз эта ступень использовалась для майского запуска к МКС корабля Crew Dragon c двумя астронавтами на борту.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Через 32 минуты после запуска космический аппарат был выведен на орбиту. Подробная информация о предназначении спутника Anasis-II не разглашается, и в SpaceX, вопреки обыкновению, не показали момент выхода спутника на орбиту по требованию заказчика. Anasis-II является первым военным спутником Южной Кореи. Он был разработан компанией Airbus Defence and Space (оборонное и космическое подразделение Airbus) и, по информации компании, предназначен для обеспечения защищенной связи, пишет Space.com.

Deployment of ANASIS-II confirmed— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Отметим, что в ближайшее время SpaceX планирует осуществить запуск очередной партии спутников собственной системы глобального доступа к интернету Starlink. Ранее эта миссия несколько раз переносилась ради дополнительных проверок ракеты-носителя и спутников.