SpaceX / youtube.com SpaceX побила рекорд шаттлов по скорости повторного использования ракеты

SpaceX / youtube.com

Успешный запуск южнокорейского военного спутника Anasis-II, осуществленный компанией SpaceX в ночь на 21 июля, стал знаковым для компании Илона Маска с точки зрения повторного использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX уже несколько лет успешно возвращает первые ступени Falcon 9 и использует их повторно, что позволяет удешевить запуски ракет. Так, одна ступень ракеты-носителя SpaceX уже совершила пять взлетов и посадок, однако подготовка ступеней к повторным запускам пока что занимает довольно много времени, тогда как Илон Маск ранее говорил о возможности повторного запуска ступени через несколько часов после посадки.

Ступень, которую SpaceX использовала в последней миссии, ранее помогла доставить на орбиту запущенный в конце мая к МКС корабль Crew Dragon c экипажем. Таким образом, между запусками этой ступени прошел 51 день. Прежний рекорд такого рода был установлен еще в 1985 году, когда шаттл "Атлантис" отправился в космос через 54 дня после предыдущего запуска. Вероятно, в скором времени компании удастся улучшить это достижение.

Запуск спутника Anasis-II также стал для SpaceX первым, во время которого два судна компании, находившиеся в районе посадки ступени поймали обе створки головного обтекателя Falcon 9. Ранее SpaceX уже неоднократно использовала головные обтекатели повторно, но до этого они либо падали в воду, либо в сеть удавалось посадить лишь одну створку из двух, отмечает N+1.

Отметим, что в ближайшее время SpaceX планирует осуществить запуск очередной партии спутников собственной системы глобального доступа к интернету Starlink. Ранее эта миссия несколько раз переносилась ради дополнительных проверок ракеты-носителя и спутников. Для этой миссии компания использует ступень Falcon 9, которая летала уже четыре раза.