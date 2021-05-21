В Госдуму внесен законопроект , обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ. Об этом сообщил ТАСС соавтор документа, глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.

"Законопроектом предусмотрено, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в Российской Федерации должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России", - говорится в пояснительной записке. Такие же обязанности предлагается распространить и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Отказ открыть представительство будет грозить компаниям различными санкциями, включая запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. Кроме того, пользователей будут информировать о нарушении компаниями законодательства РФ. Наконец, нарушителям будет грозить частичная или полная блокировка сайта.

"Все эти меры - никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства", - отмечал ранее Хинштейн, ссылаясь на опыт Турции, где уже действует похожая норма.

Напомним, в марте сообщалось, что правительство намерено до конца года создать в России систему "цифрового резидентства" для иностранных IT-компаний в рамках второго пакета поддержки отечественной IT-отрасли.

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 500 тыс. пользователей на территории России регистрировать в стране представительства и платить налоги. Предполагается, что зарегистрировать представительство компании смогут в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями (в этом случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака). Источники отмечали, что после принятия законопроекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию.