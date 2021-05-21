Госкорпорация Роскосмос зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" для использования при продаже товаров, связанных с космической деятельностью.

"Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия", - сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что новый товарный знак призван доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.

По данным сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), фраза "Технологии, проверенные космосом" была зарегистрирована в качестве товарного знака по большому списку категорий товаров, включая косметику, бытовую химию, фармацевтическую продукцию, электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другие товары.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось , что госкорпорация подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы "Первые в космосе", а в ноябре стало известно , что Роскосмос планирует выпускать одежду, парфюмерию и алкоголь под товарным знаком "Поехали!".