Американская космическая компания SpaceX 21 ноября осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Sentinel-6 Michael Freilich. Аппарат, названный в честь океанографа и бывшего главы климатического подразделения NASA Майкла Фрайлиха и предназначенный для наблюдения за океанами, был запущен по заказу NASA. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета-носитель со спутником на борту стартовала в 20 часов 17 минут по московскому времени с площадки SLC-4E, расположенной на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Отделение первой ступени произошло штатно, и через восемь с небольшим минут после запуска она села на посадочную площадку на территории той же базы.

Falcon 9's first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Примерно через 58 минут после запуска ракеты спутник Sentinel-6 Michael Freilich был выведен на орбиту. С помощью этого аппарата ученые будут отслеживать, как изменение климата на планете влияет на океаны. Также спутник позволит точно измерять изменения уровня мирового океана, получать детальные снимки береговых линий и составлять прогнозы погоды, пишет The Verge.

Deployment of Sentinel-6 Michael Freilich confirmed pic.twitter.com/1ZsiSOyeaj— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Это первый из двух спутников такого типа - второй аппарат (Sentinel-6B) планируется запустить примерно через пять лет. Оба спутника должны внести важный вклад в совместную программу NASA и Европейского космического агентства (ESA) по исследованию уровня мирового океана.