agsandrew / DepositPhotos Бизнес может получить доступ к данным о гражданах из государственных информационных систем

agsandrew / DepositPhotos

Ассоциация больших данных (АБД, объединяет "Яндекс", МТС, "МегаФон", Mail.ru Group, "Сбербанк" и другие компании) на заседании 20 октября одобрила обращение в правительство с просьбой разработать "дорожную карту" по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом, которая позволит компаниям получать доступ к собираемым государством данным на платной основе.

Как следует из документа, АБД просит кабмин облегчить доступ бизнеса к государственным информационным системам (ГИС), информационным ресурсам и реестрам. Это среди прочего позволит решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС, а крупные компании смогут интегрировать портал госуслуг со своими экосистемами.

Также в АБД попросили правительство учитывать позицию бизнеса при изменении процессов предоставления электронных госуслуг. Ассоциация предлагает наладить сотрудничество на основе SLA (соглашение об уровне качества), пишет "Коммерсант".

"Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде, скорость отклика на запрос, состав передаваемых данных, технические протоколы обмена данными. За уровень сервиса взимается плата. Это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса и взаимное развитие экосистем", - пояснила президент АБД Анна Серебряникова, отметив, что бизнес заинтересован в упрощении доступа к данным, которые аккумулирует государство.

В свою очередь руководитель службы проектов по развитию бизнеса "Яндекса" Леван Шаламберидзе рассказал, что сейчас компания не может получать актуальную информацию о недвижимости из Росреестра или данные о передвижении общественного транспорта в городах. В ответ на просьбы предоставить такие данные чиновники в муниципалитетах отказывают или требуют взамен коммерческие продукты "Яндекса" бесплатно.

В Минцифры признали проблему с предоставлением доступа к данным. В ведомстве сообщили о планах создать "государственную фабрику данных", при помощи которой компании получат доступ к данным из ГИС.

"В нашем понимании это не просто технологическая платформа, а набор правил и методология по подготовке к предоставлению такой информации, а также единые требования к технологическому стеку по работе с этими данными", - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. В пресс-службе ведомства добавили, что у чиновников уже есть понимание "архитектуры взаимодействия с бизнесом".

Напомним, в марте правительство отклонило разработанный в Минкомсвязи законопроект о больших данных. Поправки к закону об информации предлагали ввести в законодательство понятия "большие данные", "оператор больших данных" и "обработка больших данных". Предполагалось, что принципы обработки таких данных, права и обязанности операторов, а также порядок хранения определит правительство, а Роскомнадзор создаст реестр операторов больших данных и будет контролировать их оборот и обработку.

Вскоре после публикации законопроекта АБД раскритиковала предложения ведомства. В отзыве АБД говорилось, что законопроект противоречит задачам Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной президентом в прошлом году. Так, принятие законопроекта усложнит доступ к обезличенным данным, включая данные, которые собирают госорганы и медицинскими организациями.

В отзыве также подвергался критике рамочный характер законопроекта и необходимость уточнять его положения подзаконными актами, что "повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных". Помимо этого, в Ассоциации считали, что документ создает неравные правовые условия для отечественных и иностранных компаний.