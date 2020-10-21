Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов ФАС признала оператора Tele2 виновным в необоснованном повышении тарифов на связь

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

20 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию "Т2 Мобайл" (сотовый оператор Tele2) виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в начале июня ФАС обязала Tele2 отменить майское повышение тарифов для абонентов. В ФАС тогда пояснили, что 12 мая компания повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов. В среднем цены выросли на 10%. При этом законодательство обязывает операторов предоставлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями этих изменений, но оператор не предоставил экономического обоснования повышения тарифов.

В связи с выявленными нарушениями закона о защите конкуренции ФАС выдала компании предписание, согласно которому оператор должен был привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предписания. Однако компания не выполнила требования ведомства, и в июле против Tele2 было заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

"По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей - абонентов ООО "Т2 Мобайл". Также в адрес ООО "Т2 Мобайл" будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения", - говорится в свежем сообщении ФАС.

В Tele2 не согласились с решением ведомства. Представитель оператора сообщил "Коммерсанту", что компания определит дальнейшие действия после получения полного текста решения ФАС.

"ФАС России с конца марта проводит еженедельный мониторинг деятельности операторов связи в условиях перехода населения на дистанционную форму работы и обучения. В частности, операторы связи предоставляют отчеты об изменении нагрузки на сети связи и изменении тарифов", - напомнил замглавы ФАС Алексей Доценко, добавив, что ведомство также контролирует ситуацию с ростом нагрузки на сети операторов связи, проведением работ по увеличению их мощности и изменением тарифов на услуги, связанным с обеспечением перевода абонентов на удаленную работу и обучение.