Корпорация Microsoft анонсировала глобальную инициативу Azure Space, реализация которой поможет сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках этой программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая компанию SpaceX Илона Маска. Подробности сообщаются на сайте Microsoft.

В компании объявили, что Microsoft и SpaceX позволят компаниям обеспечить надежную связь между наземными ресурсами и облаком Azure благодаря доступу к системе глобального спутникового интернета Starlink, разработкой которой занимает SpaceX. Также партнеры намерены осуществить интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure. Также Microsoft объявила о расширении партнерства с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES.

Помимо этого, в Microsoft рассказали о проекте Azure Modular Datacenter (MDC). Речь идет об автономном транспортируемом лата-центре, который позволяет получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях.

"Он может работать в суровом климате и даже при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, к примеру, в центрах гуманитарной помощи, передвижных пунктах управления, а также недроразрабатывающих предприятиях. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети", - говорится в сообщении.

Наконец, компания анонсировала проект Azure Orbital Emulator. Это эмуляционная среда для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту.

"Решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников, с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования. Это необходимо для создания оптимального сетевого покрытия. Благодаря мощностям Azure эмулятор может генерировать работу целой сети спутников, учитывая сложные ситуации, которые могут произойти в реальных условиях", - сообщили в Microsoft.

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 833 спутника Starlink (49 аппаратов были сведены с орбиты). До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов США.

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.