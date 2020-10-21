Космический зонд OSIRIS-REx попытался забрать образцы грунта с астероида Бенну
 
Космический зонд OSIRIS-REx попытался забрать образцы грунта с астероида Бенну
NASA / YouTube

Запущенный NASA в 2016 году исследовательский зонд OSIRIS-REx предпринял первую попытку забрать образцы грунта с астероида Бенну, которые ему теперь предстоит доставить на Землю. Трансляция ключевого этапа миссии велась на YouTube-канале NASA.

Судя по трансляции, операция прошла по плану, согласно которому манипулятор TAGSAM, оснащенный специальным устройством для забора грунта, должен был коснуться поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент одна из трех находящихся на нем капсул с азотом должна была выбросить облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта диаметром около 2 см должны были подняться и осесть на внутренней поверхности устройства, поясняет ТАСС.

В качестве точки для сбора образцов специалисты миссии ранее выбрали кратер Найтингейл. Перед этим на Земле тщательно изучили переданные зондом снимки поверхности астероида диаметр которого составляет 500 метров.

Точную информацию о массе собранного грунта ученые получат только 24 октября, когда зонд развернет манипулятор TAGSAM и переведет его в специальное положение, позволяющее раскрутить OSIRIS-REx вокруг своей оси и определить, изменилась ли его масса после касания астероида.

Исследователи рассчитывают, что зонд смог собрать как минимум 60 граммов грунта. Если выяснится, что эта попытка оказалась неудачной, то OSIRIS-REx снова попробует взять образцы (у зонда есть еще две попытки). При подтверждении сбора образцов зонд отправит капсулу с грунтом к Земле. Ожидается, что она упадет на территории штата Юта осенью 2023 года.

Астероид Бенну представляет околоземный астероид, который был открыт в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро и 25 апреля 2013 года был назван в честь птицы Бенну, символа воскресения египетского бога Осириса. Согласно данным, полученным с OSIRIS-REx ранее, грунт Бенну оказался богат органическими веществами и карбонатами. Также ученые выяснили, что его центр менее плотный, чем весь астероид, а северное и южное полушария Бенну сильно различаются по своим свойствам, пишет N+1.

Отметим, что миссия OSIRIS-REx не первая в своем роде. Недавно японский зонд "Хаябуса-2" собрал на околоземном астероиде Рюгу. Эти образцы должны оказаться на Земле уже в декабре.