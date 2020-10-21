NASA / YouTube Космический зонд OSIRIS-REx попытался забрать образцы грунта с астероида Бенну

NASA / YouTube

Запущенный NASA в 2016 году исследовательский зонд OSIRIS-REx предпринял первую попытку забрать образцы грунта с астероида Бенну, которые ему теперь предстоит доставить на Землю. Трансляция ключевого этапа миссии велась на YouTube-канале NASA.

Судя по трансляции, операция прошла по плану, согласно которому манипулятор TAGSAM, оснащенный специальным устройством для забора грунта, должен был коснуться поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент одна из трех находящихся на нем капсул с азотом должна была выбросить облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта диаметром около 2 см должны были подняться и осесть на внутренней поверхности устройства, поясняет ТАСС.

В качестве точки для сбора образцов специалисты миссии ранее выбрали кратер Найтингейл. Перед этим на Земле тщательно изучили переданные зондом снимки поверхности астероида диаметр которого составляет 500 метров.

"Sample collection is complete." "All right! We're on our way back!" After a TAG (Touch-And-Go) maneuver to capture a sample, our @OSIRISREx spacecraft fired its thrusters to back away from asteroid Bennu's surface and navigate to a safe distance away. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/skJPKlFRR3— NASA (@NASA) October 20, 2020

Точную информацию о массе собранного грунта ученые получат только 24 октября, когда зонд развернет манипулятор TAGSAM и переведет его в специальное положение, позволяющее раскрутить OSIRIS-REx вокруг своей оси и определить, изменилась ли его масса после касания астероида.

Исследователи рассчитывают, что зонд смог собрать как минимум 60 граммов грунта. Если выяснится, что эта попытка оказалась неудачной, то OSIRIS-REx снова попробует взять образцы (у зонда есть еще две попытки). При подтверждении сбора образцов зонд отправит капсулу с грунтом к Земле. Ожидается, что она упадет на территории штата Юта осенью 2023 года.

Астероид Бенну представляет околоземный астероид, который был открыт в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро и 25 апреля 2013 года был назван в честь птицы Бенну, символа воскресения египетского бога Осириса. Согласно данным, полученным с OSIRIS-REx ранее, грунт Бенну оказался богат органическими веществами и карбонатами. Также ученые выяснили, что его центр менее плотный, чем весь астероид, а северное и южное полушария Бенну сильно различаются по своим свойствам, пишет N+1.

Отметим, что миссия OSIRIS-REx не первая в своем роде. Недавно японский зонд "Хаябуса-2" собрал на околоземном астероиде Рюгу. Эти образцы должны оказаться на Земле уже в декабре.