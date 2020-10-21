Американская космическая компания SpaceX успешно провела огневые испытания очередного прототипа космического корабля Starship (SN8). Трансляция испытаний велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

Напомним, корабль Starship разрабатывается SpaceX в качестве второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

В отличие от нескольких предыдущих прототипов, SN8 получил не один, а три двигателя Raptor, которые работали одновременно во время испытаний. Как поясняет N+1, одновременная работа трех двигателей сильнее нагружает топливную систему, а при недостатках конструкции ракеты создаваемые ими вибрации могут входить в разрушающий ракету резонанс. Судя по видео, первый тест оказался удачным.

Программа испытаний прототипов Starship, оснащенных одним двигателем Raptor, предусматривает проверку топливных баков на устойчивость к высокому давлению (криогенные опрессовочные испытания), огневые испытания на земле и взлет на высоту 150 метров с последующей посадкой. Прототипы с тремя двигателями в SpaceX планируют испытывать в полете на высоту 20 километров с возвращением на Землю. Как отмечал ранее глава SpaceX Илон Маск, после еще одних огневых испытаний прототип SN8 ожидает именно такой тестовый полет. Вскоре после испытаний Маск сообщил, что данные с двигателей SN8 "выглядят хорошо".

SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back.— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Ранее испытания четырех прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний. После этого SpaceX удалось успешно испытать прототипы SN5 и SN6 - оба смогли совершить "прыжки" на 150 метров. Также инженеры SpaceX собрали прототипы SN7 и Sn7.1, которые представляли собой тестовые стальные баки. Они были планово разрушены во время криогенных тестов, призванных проверить прототипы на прочность.

В прошлом году в SpaceX собрали уменьшенный прототип Starship под названием Starhopper. Основная программа этого прототипа успешно завершилась в августе после того, как он поднялся на высоту в 150 метров, а затем совершил посадку. Сейчас он выступает в качестве стенда для статических испытаний двигателей Raptor. Ранее Илон Маск говорил, что компания планирует отправить прототип Starship на орбиту в 2020 году, но теперь первый полноценный запуск финальной версии ракеты предварительно назначен на 2021 год.