Соцсеть Facebook и принадлежащий ей сервис Instagram запустят алгоритмы, которые будут блокировать изображения, опубликованные пользователями без разрешения их авторов.

Как сообщили TJ в пресс-службе Facebook, страдающие от пиратства правообладатели могут загрузить данные о принадлежащих им изображениях в раздел Rights Manager for Images внутри Сreator Studio. После этого компания начнет отслеживать распространение конкретной картинки или фотографии в Facebook и Instagram с помощью системы сверки изображений.

Если алгоритм найдет совпадение, то правообладатель получит соответствующее уведомление и сможет принять меры вплоть до блокировки материалов. Система также позволит авторам и издателям блокировать распространение контента по всему миру или в определенных регионах.

В настоящее время функционал Rights Manager в части загрузки изображений доступен только некоторым партнерам Facebook, и в соцсети не уточнили, о каких компаниях идет речь, пояснив, что речь идет о компаниях, связанных с фотоиндустрией и владельцах большого объема контента. В перспективе сервисом смогут воспользоваться и рядовые пользователи Facebook.

Отметим, что правообладатели и раньше могли требовать блокировки изображений, но процесс не был автоматизирован: соцсеть реагировала на жалобы, если проверка подтверждала их обоснованность.