Американская компания General Electric (GE) откажется от планов строительства новых угольных электростанций. GE стала последней крупной энергетической компанией, объявившей о таком решении, передает CNN.

Анонсированное решение можно назвать поворотным для GE - всего пять лет назад компания удвоила свои угольные мощности за счет покупке энергетического бизнеса компании Alstom. Рекордная для GE сделка стоимостью 9,5 млрд долларов оказалась провальной, поскольку угольную энергетику существенно потеснили газовые, ветряные и солнечные электростанции. С тех пор GE сократила тысячи сотрудников. Кроме того, у компании сменилось два генеральных директора. В целом же за последние годы GE в попытках улучшить финансовое положение продала ряд активов, включая бизнес по производству локомотивов, медицинское подразделение и подразделение, по выпуску ламп.

Нынешнее решение GE не означает, что компания в ближайшее время избавится от действующих угольных электростанций - GE пока что продолжит их эксплуатацию. Также компания по-прежнему будет заниматься производством турбин для АЭС.

Напомним, в августе организация Ember, занимающаяся изучением вопросов, связанных с изменениями климата, сообщила, что объемы производства энергии солнечными и ветряными электростанциями по всему миру удвоилось с 2015 года. Теперь на долю этих источников приходится около 10% общего объема вырабатываемой энергии, что сопоставимо с долей атомных электростанций.

В отчете также говорилось, что ветряные и солнечные станции постепенно вытесняют электростанции, работающие на угле и загрязняющие атмосферу. Так, в первой половине 2020 года доля угольной энергии в общем производстве сократилась на рекордные 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это произошло из-за эпидемии коронавируса, но около трети этого падения связано с ростом производства возобновляемой энергии.

Лидерами в сфере развития ветряной и солнечной энергетики эксперты назвали Великобританию и страны ЕС. Так, в Германии на долю ветряной и солнечной энергии приходится уже 42% вырабатываемой в стране энергии. В США на ветряные и солнечные станции приходится только 12% выработки энергии, хотя в этом году производство энергии такими станциями, а также атомными станциями должно превзойти производство угольных электростанций.

В 2018 году британская компания ScottishPower, которая входит в шестерку крупнейших производителей электроэнергии в стране, полностью перешла на выработку электричества с помощью ветряных электростанций. Переход на ветряную энергию завершился в октябре 2018 года продажей всех действующих тепловых электростанций, работающих на угле и газе, группе компаний Drax Smart Generation.