АГН Москва / Александр Авилов Операторов хотят обязать строить сети 5G с использованием только отечественного оборудования

АГН Москва / Александр Авилов

Российские операторы связи смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25-24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Такое положение содержится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с документом. Заседание ГКРЧ, на котором рассмотрят проект решения, может пройти в середине октября.

Напомним, частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц ранее предполагалось выставить на аукцион, но на мартовском заседании ГКРЧ решила выделить этот диапазон неопределенному кругу лиц (в июле компания МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G в этом диапазоне). То решение также предписывало использовать отечественное оборудование, но при условии его наличия в радиоэлектронном реестре. Формулировка в проекте решения делает применение российского оборудования безальтернативным, но на данный момент такого оборудования просто не существует, рассказал изданию собеседник, знакомый с менеджерами нескольких сотовых операторов и чиновниками профильных ведомств.

В программе "Цифровая экономика" говорится, что за создание отечественного оборудования для сетей пятого поколения отвечает госкорпорация "Ростех". При этом ранее сообщалось, что опытно-промышленные образцы элементов сети 5G в условиях сокращения финансирования "Ростех" сможет только к концу 2023 года, а их производство начнется в 2024 году. В "Ростелекоме" заявили, что задачу создать сети 5G на отечественном оборудовании поставило правительство. План ее решения должен содержаться в дорожной карте по созданию и развитию сетей 5G в России, которую разрабатывают "Ростех" и "Ростелеком" (она еще не утверждена).

В июне рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители государства и операторов связи, заблокировала внесение в федеральный проект "Информационная инфраструктура" требования о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании.

Если решение о строительстве сетей только на российском оборудовании все же будет принято, это поставит под вопрос реализацию любых проектов в этой сфере, считает управляющий партнер компании AC&M-Consulting Михаил Алексеев. В свою очередь источник, близкий к операторам, допустил, что "Ростех" может купить права на оборудование для 5G у иностранных разработчиков. При этом масштабов одного российского рынка не хватит, чтобы сделать технологию более экономичной и эффективной.

Представитель "МегаФона" выразил надежду, что решение использовать отечественное оборудование для строительства сетей 5G приведет к задержкам развития этой технологии в России. "Надо учитывать, что разработка, тестирование и стандартизация оборудования занимают весьма существенное время", - напомнил директор "МегаФона" по сетевой инфраструктуре Валентин Полозенко.

Напомним, лучшим для сетей 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон используется для связи военными и Роскосмосом. В первый раз Совбез отказал в выделении частот летом 2019 года. Это решение поддержал президент Владимир Путин. О новом отказе стало известно в мае этого года.