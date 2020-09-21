18 сентября Министерство торговли США опубликовало сообщение о готовности исполнить августовский указ Дональда Трампа о запрете в США китайских сервисов WeChat и TikTok. Так, в пресс-релизе говорилось, что с 20 сентября магазины приложений должны удалить TikTok и WeChat, чтобы американские пользователи не могли скачать и установить их на свои устройства. Однако в воскресенье этот запрет так и не вступил в силу, пишет The Verge.

19 сентября президент США заявил, что одобрил анонсированную ранее сделку между владеющей TikTok китайской компанией ByteDance и американской корпорацией Oracle. Сделка, в которой также участвует ритейлер Walmart, далека от сделки, которую хотел видеть Белый дом. Так, по условиям анонсированной сделки Oracle и Walmart станут владельцами 20% новой компании TikTok Global. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке и получит 12,5% акций. Walmart же купит 7,5% сервиса, а генеральный директор Дуглас МакМиллон станет одним из пяти членов совета директоров TikTok Global, штаб-квартира которой расположится в США. В результате в стране будет создано 25 тыс. новых рабочих мест, пишет TJ.

Трамп заявил, что сделка включает платеж в размере 5 млрд долларов на развитие образование в США, но в ByteDance вскоре опровергли его слова. В китайском компании заявили, что в такую сумму предварительно оцениваются корпоративные налоги TikTok Global, которые компания выплатит в течение нескольких лет.

В связи с достижением предварительных соглашений Министерство торговли отложило введение запрета на скачивание TikTok до 27 сентября.

Что же касается WeChat, то китайский мессенджер пока что доступен для скачивания в США по решению суда, который приостановил действие президентского указа в связи с иском группы пользователей WeChat. В решении говорится, что указ может нарушать Первую поправку к конституции США. Также судья Лорел Билер отметила, что для многих пользователей родом из Китая WeChat является единственным средством коммуникации, поскольку они слабо владеют английским языком. Наконец, судья пришла к выводу, что запрет WeChat выглядит малоэффективной мерой в борьбе с угрозами национальной безопасности, которую, по мнению Белого дома представляет китайский мессенджер.

Напомним, в начале августа президент Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозой TikTok и угрозой многофункционального китайского сервиса WeChat. Указы вводят запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok и WeChat. В указах говорится, что TikTok и WeChat собирают большой объем данных пользователей, включая граждан США. Власти страны считают, что доступ к этим данным имеет Коммунистическая партия Китая (КПК).

"База с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Как сообщают СМИ, TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может быть использовано для кампаний по дезинформации в пользу КПК - как было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны", - гласит указ о TikTok.

В указе о запрете WeChat говорится, что приложение собирает данные пользователей, а также конфиденциальную информацию о визитах представителей Китая в США, давая властям Китая механизм слежки за гражданами страны.