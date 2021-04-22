Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что у банка и Mail.ru Group "значительно меньше конкурирующих направлений", чем с "Яндексом". Так Греф прокомментировал в интервью РБК информацию о том, что "Сбер" и Mail.ru Group намерены отказаться от совместного бизнеса.

"У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки - соприкасаются две экосистемы", - сказал Греф. "Я далек от того, чтобы кого-то в этом обвинять, - и в "Яндексе", и в Mail.ru прекрасная команда, мы делаем вместе целый ряд проектов", - добавил он.

Прекращение совместного бизнеса с "Яндексом" Греф назвал "абсолютно объективным". "Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали. "Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою, и мы начинаем конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения", - заявил Греф, уточнив, что похожие истории происходили в Китае и США.

Напомним, "Сбербанк" и Mail.ru Group объявили о намерении создать ведущую в России платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта в июле 2019 года. Тогда отмечалось, что новая компания, созданная на базе сервисов доставки еды Delivery Club и заказа такси "Ситимобил", позволит повысить эффективность работы, качество обслуживания потребителей, увеличить количество и скорость обработки заказов, усилить технологическую базу, в том числе возможности искусственного интеллекта, используемого сервисами. В СП также входят компания SberFood, сервис каршеринга YouDrive, "СберМаркет", компания DC Daily, занимающаяся обслуживанием автоматов с едой, сервис доставки готовых блюд Performance Group, картографический сервис "2ГИС" и сервис доставки "Самокат".

Впервые источники сообщили об "управленческих и культурных разногласиях" в СП Сбербанка и Mail.ru Group в ноябре 2020 года. Тогда отмечалось, что партнеры не могли договориться о базе для развития совместной платформы. В качестве такой базы предлагалось использовать принадлежащую Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте" или финансовой сети "Сбера". В марте этого года СМИ снова сообщили о намерении партнеров закрыть СП.

"Компании, входящие в наш O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров. Mail.ru Group обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов и является сейчас нашим равноправным партнером в совместном предприятии О2О", - заявили в пресс-службе "Сбербанка" в марте.

Что же касается партнерства с "Яндексом", то о создании "русского Amazon" на базе "Яндекс.Маркета" "Яндекс" и "Сбербанк" договорились в августе 2017 года. Сбербанк обязался вложить в СП 30 млрд рублей, а стоимость совместного бизнеса партнеры оценили в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, а в мае компании запустили маркетплейс "Беру". В июле 2019 года в СМИ появились слухи о недовольстве обеих компаний этим партнерством.