Марсианский вертолет Ingenuity совершил второй полет

NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter

Марсианский вертолет Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), совершил второй полет. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты, но затем при тестировании произошел сбой, и первый полет отложили для обновления софта Ingenuity. 19 апреля беспилотник совершил первый полет, который также стал первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

Назначенный на 22 апреля второй полет также оказался успешным. В этот раз Ingenuity поднялся на пять метров, ненадолго завис, а затем сдвинулся в сторону на два метра. После этого вертолет снова завис и сделал поворот вокруг оси, чтобы снять окрестности при помощи цветной камеры, а затем вернулся назад и совершил посадку в исходной точке. На Земле получили снимок тени Ingenuity, сделанный черно-белой камерой беспилотника, а также частичную видеозапись, сделанную камерой находящегося в 64 метрах ровера Persеverance. В скором времени в NASA получат кадры с цветной камеры Ingenuity и полное видео полета.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2 — NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021

#MarsHelicopter Flight #2 is in the books! I've captured its higher, bolder flight, and I'll be sending back all my latest frames soon. Meanwhile, here's a quick preview, including takeoff and two turns. pic.twitter.com/MmNOuIQ8ly — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 22, 2021

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле.

Программа тестирования Ingenuity включает еще несколько полетов, которые планируется провести в ближайшие дни. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.