Компания Polaroid представила новую камеру с функцией мгновенной печати фотографии. Модель Polaroid Go стала самой компактной в линейке компании и, по утверждению разработчиков, самой компактной в своем роде среди всех мгновенных камер на рынке.

Как пишет The Verge , внешний облик и функционал Polaroid Go практически не отличаются от облика и функционала представленной в прошлом году камеры Polaroid Now. Вдобавок новая модель получила зеркало для съемки селфи и батарею увеличенной емкости.

Габариты Polaroid Go составляют 6,1*8,4*10,4 сантиметра. Камера получила вспышку и таймер для съемки с небольшой задержкой. Из-за уменьшенного размера в камере используется кассета нового формата, рассчитанная на печать 16 снимков.

Камера Polaroid Go уже доступна для предзаказа, а в продаже появится 27 апреля. Сама камера стоит 100 долларов США, а комплект, включающий две кассеты обойдется в 120 долларов.