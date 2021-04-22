Компания Sony анонсировала обновленную версию носимого кондиционера Reon Pocket

First Flight JP / youtube.com

В 2019 году японская компания Sony представила носимый кондиционер Reon Pocket и начала кампанию по сбору средств на его производство. В 2020 году устройство вышло на рынок, а теперь в Sony объявили о создании обновленной версии гаджета.

Как пишет The Verge , внешне обновленное устройство практически не отличается от модели первого поколения. Гаджет по-прежнему нужно помещать в специальный карман на футболке в районе шеи, а для настройки режима работы используется мобильное приложение. При этом Reon Pocket 2, по утверждению разработчиков, в два раза лучше поглощает тепло, что обеспечивает более эффективное охлаждение тела. Также новый носимый кондиционер подходит для использования во время занятий спортом, включая игру в гольф. Кроме того, Reon Pocket 2 можно закрепить на шее при помощи специального ремешка.

За нагрев и охлаждение гаджета отвечает элемент Пельтье (термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье - возникновении разности температур при протекании электрического тока).

Новый носимый кондиционер уже вышел на японский рынок по цене около 140 долларов США. О планах продажи устройства за пределами Японии пока не сообщается.