Госдума на заседании 22 апреля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект , регулирующий размещение социальной рекламы в интернете.

"Принятие законопроекта направлено на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в Сети. Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в Сети", - говорится в пояснительной записке.

Как передает ТАСС, документ, который представляет собой ряд поправок к закону "О рекламе", вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы по аналогии с рекламой на ТВ и на уличных баннерах. Норма о размещении социальной рекламы распространяется на владельцев информационных ресурсов, размещающих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключение предусмотрено для сайтов СМИ.

По словам главы комитета Госдумы и одного из соавторов инициативы Александра Хинштейна, законопроект на первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения рекламы. Эта некоммерческая организация будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках 5%-ной доли размещать социальную рекламу. "Сведения о предоставляемых интернет-компаниями объемах рекламного инвентаря будут доступны всем социально ориентированным организациям", - отмечается в записке.

В законопроекте указано, что оператор социальной рекламы определяется правительством РФ по представлению Минцифры России. Правительство также будет утверждать критерии отнесения информации к социальной рекламе. Оператору будет запрещено передавать полученные от рекламораспространителей и операторов рекламных систем сведения третьим лицам, использовать такие сведения в не предусмотренных законом целях, а также взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы.

Наконец, документ содержит нормы, регламентирующие контроль за исполнением новых требований со стороны ФАС России и ответственность за их нарушение.