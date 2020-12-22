CCTV Video News Agency / YouTube В Китае 22 декабря осуществили первый успешный запуск новой ракеты-носителя CZ-8 ("Чанчжэн-8", Long March 8), которая вывела на орбиту пять спутников

CCTV Video News Agency / YouTube

В Китае 22 декабря осуществили первый успешный запуск новой ракеты-носителя CZ-8 ("Чанчжэн-8", Long March 8), которая вывела на орбиту пять спутников.

Как передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, ракета-носитель была запущена с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 7 часов 37 минут по московскому времени. Через 15 минут ракета достигла солнечно-синхронной орбиты высотой 512 километров, где от нее отделились пять спутников: один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда.

Пока что эта ракета имеет одноразовую конструкцию, но в будущем у нее появится частично многоразовая модификация, в которой будет использоваться возвращаемая первая ступень. В 2018 году конструктор Лун Лэхао рассказал, что ступень будет использовать реактивную посадку, причем садиться будет объединенный блок с центральным и боковыми ускорителями. Перед посадкой ракета будет выпускать посадочные опоры, а управление будет происходить с помощью аэродинамических рулей, пишет N+1.

Сейчас ракета-носитель CZ-8 способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров груз массой 4,5 тонны. Будущая многоразовая модификация ракеты сможет выводить меньшую массу, но точные характеристики, как и сроки первого запуска такой ракеты, пока не раскрываются.

Напомним, в настоящее время единственной эксплуатируемой ракетой с многоразовой первой ступенью является Falcon 9 компании SpaceX. За более чем 10 лет существования эту ракету запускали более 100 раз, а ее первые ступени совершили 70 посадок. Две такие ступени уже пережили по семь взлетов и посадок. План SpaceX предполагает использование первых ступеней Falcon 9 не менее 10 раз для удешевления стоимости запусков. Также компания возвращает и повторно использует головные обтекатели Falcon 9.