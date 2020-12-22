Фото NEWSru.com Компания "Иннотех" получила госконтракт на разработку софта по заказу правительства Новосибирской области

Фото NEWSru.com

Компания "Иннотех" получила госконтракт на разработку софта по заказу правительства Новосибирской области. Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Как отмечает издание, контрольной долей в этой компании владеет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), который возглавляет Катерина Тихонова. СМИ называют ее дочерью президента Владимира Путина. Двухлетний контракт на 33 млн рублей, заключенный с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, предусматривает оказание услуг по модернизации и техническому сопровождению информационной системы региона "Электронная школа". Эта система объединяет электронные дневники учащихся и другие платформы.

Среди прочего подрядчик должен будет внедрить систему слежки за учащимися. Речь идет о функционале, позволяющем формировать отчеты "о движении учащихся (между классами и учебными группами), с отображением информации о количестве детей прибывших или убывших из/в конкретный класс с указанием основания (приказа) за выбранные учебные периоды".

Компания "Иннотех" была учреждена в сентябре прошлого года, а основным видом ее деятельности является разработка программного обеспечения. Через три месяца после создания компании фонд НИР стал ее совладельцем, а сейчас фонду принадлежит 51% в "Иннотехе". Доля в 39% компании принадлежит фирме "Веб-Мост" (занимается созданием электронных журналов для школьников), а оставшейся долей в 10% владеет гендиректор "Иннотеха" Александр Губарик. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.

Фонд НИР был создан в 2012 году Катерина Тихонова является одним из соучредителей фонда, а в его попечительский совет также входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С 2016 по 2019 год фонд получил более 900 млн рублей на госконтрактах.