Компания "Иннотех" получила госконтракт на разработку софта по заказу правительства Новосибирской области. Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на материалы портала госзакупок.
Как отмечает издание, контрольной долей в этой компании владеет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), который возглавляет Катерина Тихонова. СМИ называют ее дочерью президента Владимира Путина. Двухлетний контракт на 33 млн рублей, заключенный с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, предусматривает оказание услуг по модернизации и техническому сопровождению информационной системы региона "Электронная школа". Эта система объединяет электронные дневники учащихся и другие платформы.
Среди прочего подрядчик должен будет внедрить систему слежки за учащимися. Речь идет о функционале, позволяющем формировать отчеты "о движении учащихся (между классами и учебными группами), с отображением информации о количестве детей прибывших или убывших из/в конкретный класс с указанием основания (приказа) за выбранные учебные периоды".
Компания "Иннотех" была учреждена в сентябре прошлого года, а основным видом ее деятельности является разработка программного обеспечения. Через три месяца после создания компании фонд НИР стал ее совладельцем, а сейчас фонду принадлежит 51% в "Иннотехе". Доля в 39% компании принадлежит фирме "Веб-Мост" (занимается созданием электронных журналов для школьников), а оставшейся долей в 10% владеет гендиректор "Иннотеха" Александр Губарик. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.
Фонд НИР был создан в 2012 году Катерина Тихонова является одним из соучредителей фонда, а в его попечительский совет также входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С 2016 по 2019 год фонд получил более 900 млн рублей на госконтрактах.