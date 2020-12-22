"Яндекс" собрал главные темы года в поиске в коротком ВИДЕО

Компания "Яндекс" опубликовала в своем микроблоге в Twitter, короткое видео, в котором показаны наиболее популярные темы среди пользователей поисковика с 1 января по 12 декабря 2020 года.

Судя по ролику, запросы, связанные с коронавирусом, вышли в лидеры еще в январе и с тех пор лишь единожды уступили первенство запросам об акциях протеста в Белоруссии. В целом же в течение всего года тема пандемии была абсолютным лидером по запросам в поисковике. Также пользователи активно интересовались новостями о выборах президента США, ДТП с участием Михаила Ефремова, изменении Конституции РФ, войне в Нагорном Карабахе, взрыве в Бейруте и отравлении Алексея Навального.

2020-й в поиске Яндекса за 90 секунд: показываем, как менялся список событий, которые были в центре внимания. pic.twitter.com/u3zM1u4D1c— Яндекс (@yandex) December 22, 2020

Напомним, на прошлой неделе "Яндекс" составил рейтинг главных слов 2020 года на основе данных поисковых запросов. Так, тройку главных слов уходящего года составили "карантин", "пропуск" и "конституция" - пользователи вводили такие поисковые запросы в связи с пандемией коронавируса, введением в Москве для предотвращения распространения COVID-19 пропускной системы и с процессом принятия поправок к Конституции РФ, которые обнулили президентские сроки Владимира Путина.

В прошлом году тоже лидировали "мрачные" запросы. Главными словами тогда стали "рецессия", "постирония" и "люстрации". В предшествовавшие годы экзистенциальные проблемы интересовали россиян значительно меньше, а запросы нередко касались развлечений и потребительских товаров. Например, в 2018 году лидерами стали слова "каршеринг", "сквиши" и "слайм", а в 2017 году - "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта".

В начале декабря итоги года подвели и в российском представительстве Google. Главными темами 2020 года в российском Google стали пандемия коронавируса, взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе, голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ и обращение президента Владимира Путина к гражданам в связи с пандемий. В топ-10 также вошли выборы президента США, последний бой в карьере Хабиба Нурмагомедова, футбольный матч между сборными Сербии и России, окончившийся разгромным поражением российской команды, и запросы о бубонной чуме.

Отдельно в компании рассказали о запросах, связанных с освоением различных навыков в домашних условиях. В связи с пандемией и режимом самоизоляции пользователи интересовались способами кустарного изготовления антисептика и масок, вина из винограда, майонеза, томатного сока и томатной пасты. Также многих интересовало, как можно сделать в домашних условиях косметические процедуры (шугаринг, снятие нарощенных ресниц и ламинирование волос).