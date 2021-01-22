Российские продажи зарядных устройств Apple выросли в шесть раз после отказа компании комплектовать ими новые iPhone

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Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре-декабре 2020 года выросли на 510% по сравнении с аналогичным периодом 2019 года. К такому выводу пришли аналитики розничной сети МТС. Всего, по их данным, в прошлом году в России продали 4 млн проводных зарядных устройств для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд рублей, пишет "Коммерсант" .

По всей видимости, причиной резкого роста продаж зарядных устройств стал отказ Apple от комплектования ими новых смартфонов. Об этом решении в компании объявили в октябре во время презентации iPhone 12. Позднее от зарядных устройств в комплекте поставки некоторых новых смартфонов решили отказаться компании Xiaomi и Samsung . В МТС добавили, что люди также покупают новые зарядные устройства, чтобы дороже перепродать в комплекте с ними свой старый смартфон. Наконец, продажи стимулировал выход новых адаптеров питания с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Продажи зарядных устройств для iPhone выросли и у других ритейлеров. Так, в Wildberries сообщили о росте продаж зарядных устройств на 344%, а комплектов с адаптером и кабелем - на 411%. В группе "М.Видео - Эльдорадо" продажи оригинальных зарядных устройств Apple в ноябре-декабре выросли примерно в 3,5 раза, а спрос на подходящие аксессуары других брендов увеличился в десятки раз.

Отказ от комплектации новых смартфонов зарядными устройствами в Apple объясняли прежде всего заботой об окружающей среде, но эксперты полагают, что это решение было принято в целях сокращения расходов на производство и транспортировку новых устройств (за счет уменьшения размера коробок со смартфонами). В России решение Apple пытались оспорить в Роспотребнадзоре, но в ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор не может рассмотреть этот вопрос, поскольку Apple является иностранной компанией.