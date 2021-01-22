Компания Google пригрозила отключить свой интернет-поисковик в Австралии, если власти страны примут спорный закон, обязывающий Google платить местным СМИ за использование их контента. Предупреждение было опубликовано в блоге компании.

"Если эта редакция законопроекта вступит в силу, у нас не останется иного выбора, кроме как отключить поисковик в Австралии", - сообщила глава подразделения Google в Австралии и Новой Зеландии Мэл Силва.

Как напоминает The Verge , Google давно выступает против инициативы властей Австралии заставить компанию платить за размещение ссылок на материалы местных СМИ и фрагментов этих материалов в основной поисковой выдаче, а не только в новостном агрегаторе Google News. В Google считают, что это создаст опасный прецедент для бизнеса компании и цифровой экономики в целом. Кроме того, в Google считают, что предусмотренная законопроектом схема взимания платы несовместима с сутью работы интернет-поисковиков.

Угрозы Google пока что не возымели успеха. Так, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не реагирует на подобные угрозы. Он добавил, что парламент и правительство утверждают законы, определяющие правила той или иной деятельности в Австралии.

Ранее в поддержку позиции Google выступил отец-основатель интернета Тим Бернерс-Ли. По его мнению, предложенный законопроект грозит нарушить фундаментальный принцип работы интернета из-за требования платить за показ ссылок на определенный контент.

Между тем антимонопольный регулятор Австралии (ACCC), разработавший законопроект, считает, что новые правила не повлияют на бизнес Google в сфере интернет-поиска. В компании несогласны с этой позицией. При этом Google готова платить СМИ за размещение материалов в агрегаторе Google News. Ранее компания уже анонсировала программу таких выплат в Австралии, Германии и Бразилии.

Отметим, что спорный законопроект касается не только Google, но и соцсети Facebook. Представители Facebook также выступают против принятия законопроекта и ранее грозили заблокировать для пользователей из Австралии возможность публиковать ссылки на новости местных и иностранных СМИ на своих страницах в Facebook и Instagram.