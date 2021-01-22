Компания Honor представила первый смартфон после ухода из-под крыла Huawei

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Китайский производитель Honor, до недавнего времени принадлежавший компании Huawei, представил флагманский смартфон V40, ставший первым устройством компании, выпущенным после ее продажи.

Напомним, из-за санкций США Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны, а затем власти США запретили компаниям, которые используют американское оборудование или софт, поставлять Huawei полупроводники для производства устройств. Осенью прошлого года в СМИ появились слухи о планах Huawei продать Honor, а в ноябре Huawei официально объявила о продаже дочернего бренда компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Тогда отмечалось, что сделка, в результате которой Huawei перестанет иметь какое-либо отношение к бизнесу Honor, позволит обойти санкционные ограничения и обеспечить выживание компании. Сумму сделки не раскрывали, но, по некоторым данным, она составила более 15 млрд долларов.

Как пишет The Verge , Honor V40 получил 6,72-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2676*1236 пикселей и поддержкой частоты обновления в 120 Гц и процессор MediaTek Dimensity 1000+ (ранее смартфоны Honor оснащались чипами Kirin, как и смартфоны Huawei). Смартфон поддерживает сети 5G, а батарея емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Основная камера объединяет 50-Мп 1/1,56-дюймовый датчик Sony IMX766 RYYB, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп модуль с максимальной диафрагмой f/2,4. Кроме того, в состав камеры входят сенсоры системы лазерной автофокусировки и вспышка. Селфи-камера расположена в продолговатом отверстии в дисплее: она совмещает 16-мегапиксельный модуль и датчик ToF (Time-of-Flight), пишет 3DNews .

The New Honor V40!



6.72 inch Oled 120hz display

Mediatek Dimensity 1000+

50mp main camera

4000mah battery with 50w wireless & 66w wired

8gb/128gb | 8gb$256gb



$550 | $620 pic.twitter.com/RjSeJoccbI — Anthony (@TheGalox_) January 22, 2021

Сейчас новый смартфон продается только в Китае по цене около 550 долларов за версию с памятью объемом 8 и 128 ГБ и 620 долларов за версию с памятью объемом 8 и 256 ГБ. О планах продавать смартфон за пределами Китая не сообщается, но раньше смартфоны Honor линейки V появлялись на рынках других стран в линейке View. Вероятно, если это произойдет, то смартфоны View 40 будут продаваться с предустановленными сервисами Google, в отличие от последних моделей Honor и Huawei, в отношении которых действовали американские санкции.