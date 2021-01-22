Холдинг Alphabet закрыл проект Loon по обеспечению удаленных регионов интернетом при помощи стратостатов

Loon / twitter.com

Холдинг Alphabet (владеет Google) закрыл компанию Loon, занимающуюся разработкой стратостатов для обеспечения доступа к интернету в отдаленных регионах. Об этом написал в блоге компании глава Project Loon Аластер Вестгарт. Также об этом сообщил глава подразделения Alphabet X Астро Теллер.

Причиной закрытия компании стали финансовые проблемы. "Несмотря на то, что мы нашли много партнеров, мы не обнаружили способа снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес", - приводит слова Вестгарта VC.ru . Ранее сообщалось, что у компании закончились привлеченные ранее инвестиции.

По словам Теллера, сотрудникам Loon подыщут новые рабочие места в Google, Alpabet и подразделении X. Небольшая часть команды продолжит работу, чтобы постепенно и безопасно свернуть деятельность сервиса.

Напомним, проект Loon анонсировали в 2013 году, и с тех пор компания занималась разработкой стратостатов для раздачи интернета в удаленных регионах. В 2018 году Loon заключила контракт на создание коммерческого сервиса с кенийским оператором Telcom. В марте 2020 года партнеры получили от властей страны разрешение развернуть сеть стратостатов и начать оказывать с ее помощью услуги связи. В апреле 2020 года в Кении начали работать восемь стратостатов Loon, которые покрывали сигналом столичный регион, включая города Найроби, Накуру и Ньери. В июле сервис начал действовать на коммерческой основе. Теперь его закроют в марте, а Loon выделит 10 млн долларов на поддержку местных компаний и некоммерческих организаций, работающих в сфере интернета и образования.

Нынешние стратостаты Loon оснащены транспондерами автоматического зависимого наблюдения ADS-B и интегрированы в воздушное пространство. Они могут находиться в воздухе несколько месяцев, а перед завершением полета перемещаются к месту посадки, выпускают газ и раскрывают парашют. Во время полета аппараты могут управлять высотой, меняя объем газа в стратостате, но этого достаточно для движения в заданном направлении благодаря тому, что система управления отслеживает параметры воздушных потоков вокруг стратостатов.