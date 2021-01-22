Российская компания Hoversurf начала летные испытания прототипа беспилотного аэротакси в Москве. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса "Лужники" проходят испытания дрона-такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Габариты летательного аппарата (5 м на 1,6 м) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность - 300 кг, а скорость - 200 км/ч", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает N+1 , сейчас прототип имеет упрощенную конструкцию с рамой, неубираемым шасси и двумя креслами для пассажиров. В прототипе используется схема с отдельными винтами для горизонтального и вертикального полета. За вертикальную тягу отвечают четыре больших винта - по два спереди и сзади. Толкающую тягу, обеспечивающую полет вперед или назад, дают два канальных вентилятора. Между ними установлены сигнальные огни.

В ходе первых испытаний аэротакси отработало взлет и посадку, а также горизонтальные маневры. Часть испытаний проводилась с людьми на борту. Также разработчики дрона тестируют аварийный парашют, который обеспечивает мягкую посадку аэротакси в случае отказа двигателей.