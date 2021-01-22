Суд в США отклонил иск заблокированного сервиса Parler к компании Amazon

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Окружной суд в Сиэтле отклонил иск сервиса Parler к компании Amazon, поданный в связи с отключением Parler от хостинга в начале января. Об этом сообщает Reuters .

В ходе рассмотрения дела судья Барбара Ростайн не согласилась с аргументами Parler о том, что Amazon нарушила условия контракта и антимонопольное законодательство. В Amazon поддержали это решение суда, отметив, что блокировка стала следствием регулярных нарушений правил Amazon со стороны Parler, а не борьбы со свободой слова.

Напомним, соцсеть Parler стала часто упоминаться в СМИ после попытки штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. Из-за вспыхнувших беспорядков крупнейшие соцсети, включая Twitter, Facebook, Instagram и ряд других, заблокировали аккаунты Дональда Трампа и некоторых его поклонников. Лишившись доступа к этим соцсетям, ряд высокопоставленных республиканцев, а также члены семьи Трампа зарегистрировали аккаунты в сервисе Parler, который позиционирует себя как альтернативу Twitter, и призвали сторонников последовать их примеру.

Однако вскоре Google и Apple заблокировали мобильные приложения Parler в магазинах Google Play и App Store из-за отсутствия модерации. В результате сервис оказался доступен только в веб-версии. Следом компания Amazon пригрозили отключить Parler от хостинга в связи с обнаружением десятков записей с призывами к насилию. Эти посты не были удалены, и Amazon выполнила свою угрозу.

Вскоре после этого Parler подала на Amazon в суд. Решение Amazon в Parler называли политически ангажированным и нарушающим антимонопольное законодательство. Также в компании отмечали, что призывы к насилию публиковались и в Twitter, но Amazon не отключила сервис микроблогов от хостинга, пишет TJ .