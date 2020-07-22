monsit / DepositPhotos Во время обсуждения законопроекта звучали инициативы запретить майнинг и в целом владение криптовалютами, однако в текущем варианте законопроекта ни административная, ни уголовная ответственность за операции с криптовалютами не предусмотрена

monsit / DepositPhotos

Госдума 21 июля одобрила во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Первое чтение документ прошел в конце мая, но с тех пор он был значительно переработан.

В принятой депутатами редакции закон признает цифровой валютой совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом законопроект запрещает использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг. Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в документе называются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА, передает ТАСС.

Как рассказывал ранее соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после вступления закона в силу граждане смогут приобретать цифровые финансовые активы в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства. ЦФА, выпущенные вне российского права, можно будет покупать на иностранных площадках.

Согласно законопроекту, организовывать выпуск, покупку и продажу, а также учет цифровых активов можно будет при помощи специальных информационных систем. Такие системы, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в реестр, который будет вести Банк России. Регулятор также получит право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Во время обсуждения законопроекта звучали инициативы запретить майнинг и в целом владение криптовалютами, однако в текущем варианте законопроекта ни административная, ни уголовная ответственность за операции с криптовалютами не предусмотрена, отмечает "Код Дурова". При этом в осеннюю сессия Госдума должна будет рассмотреть отдельный законопроект о цифровых валютах, в котором правила обращения криптовалют для граждан и компаний будут описаны более детально.