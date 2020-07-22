duma.gov.ru Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций (закон о "регуляторных песочницах"). Вступить в силу этот закон должен через 180 дней после официального опубликования.

Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен 12 мая. Документ определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности, порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций. К ним относятся искусственный интеллект (ИИ), распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие технологии, внесенные в соответствующий перечень, который формируется правительством. Вступление проекта в силу позволит использовать технологии удаленной биометрической идентификации, в том числе для удаленного заключения договоров об оказании услуг связи.

Изначально в перечень сфер применения "регуляторных песочниц" вошли медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, промышленность, строительство, государственные и муниципальные услуги. Однако ко второму чтению было принято решение не ограничивать этот перечень, передает ТАСС.

Законопроект также наделяет правительство РФ правом устанавливать экспериментальный режим на основании позиций трех сторон: регулирующих органов, уполномоченного федерального органа исполнительной власти и организаций предпринимательского сообщества. Аналогичные режимы могут быть установлены и на региональном уровне. В сфере финансовых технологий документ наделяет Банк России полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового статуса Центробанка.

Ожидаемыми последствиями принятия документа являются обеспечение развития науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, снижение издержек предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного управления. Финансирование реализации законопроекта предполагается осуществлять за счет национальной программы "Цифровая экономика".

На днях стало известно, что Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предлагается вывести из-под отдельных норм законов "О связи", "О персональных данных" и "Об основах охраны здоровья граждан" обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов.

Предложения Минэкономразвития предусматривают возможность не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну в рамках экспериментов в сфере цифровых инноваций. Также можно будет не соблюдать требования об обязательном получении письменного согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие.