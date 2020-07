Samsung Galaxy Note 20 Ultra Specifications Leaked Online.

1. Galaxy Note 20 Ultra will be the first to feature Corning Gorilla Glass 7 Protection.

2.Note 20 Ultra 5G will equip the Exynos 990 Processor.

3. Samsung will Get rid Of It's 100X Zoom and Settle for 50X Zoom.#Samsung pic.twitter.com/V1rW0jm5WB— Mahanadhi Parisara (@MahanadhiP) July 22, 2020