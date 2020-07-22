TKKurikawa / DepositPhotos 5 августа южнокорейская компания Samsung проведет традиционную летнюю презентацию новых смартфонов

TKKurikawa / DepositPhotos

5 августа южнокорейская компания Samsung проведет традиционную летнюю презентацию новых смартфонов. На мероприятии среди прочих устройств будут представлены флагманские смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Характеристики последней версии попали в Сеть за две недели до официальной премьеры.

Как сообщает SamMobile, Note 20 Ultra получит 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED Infinity-O с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составит 3200*1440 пикселей, а защиту дисплея от повреждений будет обеспечивать покрытие из стекла Gorilla Glass 7.

В небольшом отверстии в верхней части экрана разместится 10-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой F/2,2. Основная камера объединит 108-Мп модуль с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 12-Мп телефото модуль. Камера получит двукратный оптический и 50-кратный цифровой зум, пишет 3DNews.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Specifications Leaked Online.

1. Galaxy Note 20 Ultra will be the first to feature Corning Gorilla Glass 7 Protection.

2.Note 20 Ultra 5G will equip the Exynos 990 Processor.

3. Samsung will Get rid Of It's 100X Zoom and Settle for 50X Zoom.#Samsung pic.twitter.com/V1rW0jm5WB— Mahanadhi Parisara (@MahanadhiP) July 22, 2020

В зависимости от рынка Galaxy Note 20 Ultra будет поставляться с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 Plus или фирменным чипом Samsung Exynos 990. Объем оперативной памяти устройства составит 12 ГБ, а основной - 256 или 512 ГБ. Для расширения памяти предусмотрен слот для карт формата microSD.

В числе прочих характеристик модели - двухдиапазонный приемник GPS, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, порт USB 3.2 Type-C, стереофонические громкоговорители, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки, сообщает IXBT.com. Корпус смартфона получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Источники также сообщают, что Galaxy Note 20 Ultra станет первым смартфоном, оптимизированным для сервиса стриминга игр Project xCloud от Microsoft. На устройстве будут по умолчанию доступны свыше 90 игр для Xbox через Xbox Game Pass. Для игры пользователям нужно будет лишь подключить к смартфону контроллер Xbox.