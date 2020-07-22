"Сбербанк" выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" и стал единственным владельцем платежного сервиса

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов По данным системы "СПАРК", 21 июля доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы". Последняя компания является структурой "Сбербанка", который напрямую владеет оставшимися 75% "Яндекс.Денег"

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

"Сбербанк" выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" и стал единственным владельцем платежного сервиса, передает "Интерфакс".

По данным системы "СПАРК", 21 июля доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы". Последняя компания является структурой "Сбербанка", который напрямую владеет оставшимися 75% "Яндекс.Денег".

Эта сделка является частью соглашения "Сбербанка" и "Яндекса" о прекращении партнерства, о котором стороны официально объявили около месяца назад. Тогда сообщалось, что "Яндекс" выкупит у "Сбербанка" его долю в "Яндекс.Маркете" "для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли" и усиления интеграции "Яндекс.Маркета" с другими сервисами компании. Одновременно "Яндекс" продаст "Сбербанку" свою оставшуюся долю в "Яндекс.Деньгах", чтобы развивать собственные финтех-сервисы (прекращение партнерства снимет с "Яндекса" обязательство не развивать самостоятельно такие проекты), а также привлечет 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании.

Предварительная сумма сделки по продаже "Сбербанку" доли "Яндекса" в сервисе "Яндекс.Деньги" оценивалась в 2,4 млрд рублей. Тогда в "Яндексе" подчеркивали, что сервис продолжит работать в привычном режиме. Так, в нем можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты сервиса продолжат работать до окончания срока действия (затем их можно будет перевыпустить). Однако до конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет название.

О создании "русского Amazon" на базе "Яндекс.Маркета" "Яндекс" и "Сбербанк" договорились в августе 2017 года. Сбербанк обязался вложить в СП 30 млрд рублей, а стоимость совместного бизнеса партнеры оценили в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, а в мае компании запустили маркетплейс "Беру". В июле 2019 года в СМИ появились слухи о недовольстве обеих компаний этим партнерством, но в "Сбербанке" их не подтвердили.

В октябре 2018 года сообщалось, что "Сбербанк", владеющий золотой акцией "Яндекса", претендует не менее чем на 30-процентную долю в капитале "Яндекса" и на получение права вето по ключевым вопросам. Тогда обе стороны также опровергли информацию о возможном получении банком крупной доли "Яндекса". В конце прошлого года "Сбербанк" передал "Яндексу" золотую акции в связи с изменением структуры управления "Яндекса".