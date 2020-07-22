Narin_Photo / DepositPhotos Группа американских инвесторов, вложивших средства в китайскую компанию ByteDance, рассматривает возможность покупки контрольного пакета в принадлежащем ByteDance сервисе для создания коротких видеороликов TikTok

Narin_Photo / DepositPhotos

Группа американских инвесторов, вложивших средства в китайскую компанию ByteDance, рассматривает возможность покупки контрольного пакета в принадлежащем ByteDance сервисе для создания коротких видеороликов TikTok. Об этом пишет издание The Information.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, а в переговорах, по данным журналистов, участвуют фонды General Atlantic и Sequoia Capital. Ранее сообщалось, что основатель и глава ByteDance Чжан Имин не будет возражать против такой сделки. Если она все же состоится, то TikTok, возможно, избежит блокировки в США: в настоящее время американские власти рассматривают возможность запрета TikTok из-за опасений по поводу доступа правительства КНР к данным пользователей сервиса.

Напомним, приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, давно создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.

На днях сообщалось, что TikTok планирует создать в США 10 тыс. рабочих мест в течение ближайших трех лет.