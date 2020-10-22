Группа исследователей из Малайзии и Таиланда разработала подключаемый к смартфону компактный прибор для определения степени остроты перца. Статья, посвященная разработке, была опубликована в журнале ACS Applied Nano Materials.

Как напоминает N+1, острота перца в основном зависит от уровня содержащегося в нем капсаицина. Жгучесть перцев как правило оценивают по шкале Сковилла, которая позволяет охарактеризовать перец на основе органолептического теста. Такой тест может дать только субъективные результаты, поэтому точные данные о содержании капсаицина получают при помощи хроматографии, колориметрии, спектрофотометрии и капиллярного электрофореза в лабораторных условиях. Испытания образцов проводят опытные сотрудники, а сами образцы проходят специальную подготовку.

В последнее время исследователи начали создавать более простые электрохимические сенсоры для определения уровня капсаицина в перце. Новая разработка позволила создать доступный прибор для тестирования перцев. Его корпус в виде перца ученые напечатали на 3D-принтере. Внутри установлен потенциостат, к которому подключены сенсор и USB-коннектор. Также в корпусе предусмотрены отверстия для проб перца с фильтрующим слоем. Сенсор представляет собой электромеханическое аналитическое приспособление (ePAD) на основе бумаги для хроматографии, при производстве которой на бумажную основу наносятся электроды из легированных азотом графеновых нанопластинок.

Также ученые разработали Android-приложение, которое может отображать остроту протестированного перца в единицах шкалы Сковилла. Испытания прибора и приложения показали, что точность его работы сопоставима с точностью определения уровня капсаицина при помощи спектрофотометрии.