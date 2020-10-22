Группа исследователей из Малайзии и Таиланда разработала подключаемый к смартфону компактный прибор для определения степени остроты перца. Статья, посвященная разработке, была опубликована в журнале ACS Applied Nano Materials.
Как напоминает N+1, острота перца в основном зависит от уровня содержащегося в нем капсаицина. Жгучесть перцев как правило оценивают по шкале Сковилла, которая позволяет охарактеризовать перец на основе органолептического теста. Такой тест может дать только субъективные результаты, поэтому точные данные о содержании капсаицина получают при помощи хроматографии, колориметрии, спектрофотометрии и капиллярного электрофореза в лабораторных условиях. Испытания образцов проводят опытные сотрудники, а сами образцы проходят специальную подготовку.
В последнее время исследователи начали создавать более простые электрохимические сенсоры для определения уровня капсаицина в перце. Новая разработка позволила создать доступный прибор для тестирования перцев. Его корпус в виде перца ученые напечатали на 3D-принтере. Внутри установлен потенциостат, к которому подключены сенсор и USB-коннектор. Также в корпусе предусмотрены отверстия для проб перца с фильтрующим слоем. Сенсор представляет собой электромеханическое аналитическое приспособление (ePAD) на основе бумаги для хроматографии, при производстве которой на бумажную основу наносятся электроды из легированных азотом графеновых нанопластинок.
[ASAP] N-Doped Graphene Nanoplatelets for Direct Capsaicin Detection in Chili Pepper Samples https://t.co/uyRRTBv3nY Via @ACS_ANM #ACSAppliedNanoMaterials #InterdisciplinaryJournal #NanoMaterials pic.twitter.com/VEyZdLv7p9— NanoTrac Technologies (@nanotrac) September 25, 2020
Также ученые разработали Android-приложение, которое может отображать остроту протестированного перца в единицах шкалы Сковилла. Испытания прибора и приложения показали, что точность его работы сопоставима с точностью определения уровня капсаицина при помощи спектрофотометрии.