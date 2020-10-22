Moscow-Live.ru Facebook с опозданием запустила в Европе собственный сервис знакомств

Moscow-Live.ru

В 2018 году социальная сеть Facebook объявила о планах запустить собственный сервис знакомств. После тестирования сервис, получивший название Facebook Dating заработал в США в сентябре 2019 года. Предполагалось, что пользователям из европейских стран Facebook Dating станет доступен 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, но в итоге его запуск задержался на несколько месяцев, и состоялся только сейчас.

Как пишет The Verge, сейчас Facebook Dating работает более чем в 30 странах Европы, включая Австрию, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Швецию, Испанию, Исландию, Польшу и страны Балтии. В России новый сервис Facebook пока что по-прежнему недоступен.

Суть Facebook Dating заключается в том, что сервис позволяет использовать существующие профили пользователей соцсети и принадлежащего ей сервиса Instagram для поиска потенциальной пары с учетом общих интересов, активности в соцсети и, если пользователь активирует такой критерий подбора, участия в общих группах. Пока что вкладка Facebook Dating доступна только в мобильных приложениях Facebook.

Задержка с запуском сервиса связана с вопросами, которые возникли к его работе у европейских регуляторов. Facebook слишком поздно уведомила их о планах запуска сервиса и власти Ирландии (в этой стране зарегистрировано представительство соцсети в Европе) не успели провести проверку сервиса на соответствие требованиям Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).

Напомним, в середине сентября Facebook запустила внутри основной соцсети дополнительную соцсеть только для студентов. "Раньше Facebook был социальной сетью только для студентов, теперь мы возвращаемся к нашим корням", - сообщили тогда в компании. В Facebook объяснили появление проекта Campus пандемией коронавируса, из-за которой образовательные учреждения переходят на частичное или полное дистанционное обучение.