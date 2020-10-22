В ночь на 22 октября на Землю благополучно вернулись три члена экипажа Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.

Корабль "Союз МС-16" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС 22 октября в 2 часа 32 минуты по московскому времени, говорится в сообщении Роскосмоса. Возвращение на Землю прошло в штатном режиме, и в 5 часов 54 минуты по Москве корабль совершил посадку в казахстанской степи. На его борту на Землю вернулись космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Они находились на борту МКС с 9 апреля после прибытия на станцию на этом же корабле "Союз" и стали первым экипажем станции, который отправили на орбиту во время пандемии коронавируса. Этот полет стал третьим по счету для Иванишина и Кэссиди и первым для Вагнера.

Next stop? Home ????????



Our astronaut Chris Cassidy (@Astro_SEAL) and Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner of @Roscosmos have safely undocked from the @Space_Station at 7:32pm ET and are on their way back down the 250 miles to Earth's surface: pic.twitter.com/YiQUeM3Zkx— NASA (@NASA) October 21, 2020

Welcome home @Astro_SEAL! ????



One of our @NASA_Astronauts Chris Cassidy and cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner have safely landed in Kazakhstan at 10:54pm ET after spending 196 days in space: pic.twitter.com/8FTnVjYO32— NASA (@NASA) October 22, 2020

Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты, обеспечивающие посадку спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16", проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию. Так, в целях исключения возможности инфицирования членов экипажа корабля коронавирусом количество личного состава, присутствующего на посадочной площадке спускаемого аппарата, и время проведения спасательной операции будет ограничено.

После эвакуации космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. После этого международный экипаж корабля на вертолетах доставят на аэродром в Жезказгане, откуда космонавты вылетят в Москву.

Сейчас на МКС находятся три члена следующего постоянного экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они прибыли на станцию на корабле "Союз МС-17" 14 октября. Предполагается, что в ноябре на станцию отправится корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту.