Робот "Яндекса" начнет доставлять заказы из "Лавки" в московские бизнес-центры

Робот-курьер "Яндекс.Ровер", который был представлен в ноябре прошлого года, в скором времени начнет доставлять продукты, заказанные клиентами через сервис "Яндекс.Лавка". Об этом написал в Facebook глава направления "Яндекс Go" Даниил Шулейко.

Он уточнил, что пока робот с логотипом "Лавки" на корпусе будет доставлять заказы только в бизнес-центры, где покупатели обычно спускаются за заказами, пишет VC.ru. Шулейко также признал существование рисков кражи робота, но отметил, что компания отслеживает его местоположение, а "Ровер" довольно тяжел.

Напомним, "Яндекс.Ровер" передвигается на шести колесах, а его высота составляет около полуметра. Он умеет планировать маршрут, объезжать препятствия и распознавать объекты. Кроме того, робот оснащен специальным датчиком, который позволяет ему работать в темноте. По словам разработчиков, на его создание ушло несколько месяцев, а в основе устройства лежат те же технологии, что и в беспилотных автомобилях компании.

В феврале этого года компания начала тестировать доставку товаров сотрудникам при помощи фирменного робота, а в апреле "Яндекс.Ровер" стали полноценно использовать в качестве курьера в микрорайоне Сколково, где расположен одноименный инновационный центр. В компании тогда рассказали, робот помогает администрации "Сколково" - он перевозит из здания в здание документы и посылки.

"Задачи роботу ставят со смартфона. Например, сотрудники "Сколково" могут поручить ему отвезти документы из одного офиса в другой или доставить посылку в почтовое отделение. Груз помещают в грузовой отсек, и после этого "Ровер" отправляется в дорогу. Следить за его перемещениями можно на карте. Здания, которые обслуживает "Ровер", находятся в разных частях Сколково. Расстояние между ними - до нескольких километров. В отличие от беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам, робот-курьер передвигается по тротуарам. Он едет со скоростью, примерно равной скорости пешехода", - отмечали в "Яндексе".

В компании полагают, что в перспективе роботы-доставщики будут использоваться одновременно с курьерами, что позволит удовлетворить пиковый спрос на доставку. При этом, в отличие от курьеров, роботы не смогут входить в подъезды - клиентам придется выходить из дома, чтобы забрать заказ. Открыть крышку грузового отсека робота может только получатель заказа с помощью мобильного приложения.