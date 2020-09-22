Европейский авиастроительный концерн Airbus занялся разработкой пассажирских самолетов, с водородными двигателями с нулевыми выбросами в рамках проекта ZEROe. Об этом сообщается на сайте Airbus.

Проект ZEROe предполагает разработку трех летательных аппаратов. Два из них представляют собой традиционные самолеты с турбовентиляторными и турбовинтовыми двигателями, а третий будет выполнен по схеме "смешанное крыло" и также получит турбовентиляторные двигатели, пишет N+1.

В Airbus сообщили, что самолеты с турбовентиляторными двигателями, переделанными под водород, будут способны перевозить до 200 пассажиров, а дальность их полета составит до 3,7 тыс. километров. Для турбовинтового самолета эти показатели составят 100 пассажиров и 1,8 тыс. километров. Начать эксплуатацию таких самолетов планируется в 2035 году, но для этого потребуется модифицировать инфраструктуру аэропортов, чтобы обеспечить возможность заправки и обслуживания водородных самолетов.

Напомним, Международная организация гражданской авиации (IATA) ранее утвердила экологические рекомендации, согласно которым авиакомпании должны поддерживать уровень выброса углекислого газа не выше уровня 2020 года, а к 2050 году им необходимо сократить объемы выбросов вредных веществ вдвое по сравнению с уровнем 2005 года. Некоторые авиакомпании намерены обнулить свои выбросы к 2050 году.