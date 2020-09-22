kvkirillov / DepositPhotos В России проведут эксперимент по тестированию беспилотных судов

kvkirillov / DepositPhotos

Минфин, Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития, а также Росморречфлот поддержали проект постановления правительства о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных судов под российским флагом с 1 октября 2020 года в ряде регионов страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, направленное в Минюст в середине сентября.

В Минпромторге и Минтрансе подтвердили планы провести такой эксперимент. В Минпромторге при этом уточнили, что ведомства согласовали и необходимые поправки в Кодекс торгового мореплавания и некоторые законодательные акты, в которых будут установлены понятия и принципы эксплуатации беспилотных судов.

Из проекта постановления следует, что эксперимент с беспилотными судами будет проходить с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.

Как сообщил гендиректор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы Александр Пинский, цель проекта заключается в том, чтобы уже с января 2021 года любая судоходная компания могла устанавливать на свои торговые или технические суда под флагом РФ системами автономного судовождения и легально использовать их в регулярной коммерческой деятельности.

"Мы не изобретаем новые сущности, а берем весь набор функций, которые сейчас предписано исполнять экипажу на борту в части судовождения международной и национальной регуляторикой, и последовательно, одну за другой, исполняем каждую функцию в автоматическом и дистанционном режиме", - отметил он.

Представитель "Росморпорта" рассказал, что компания выделила для проекта два технических судна, но, по его словам, пока рано говорить о каких-либо результатах работы.

Ожидается, что в ближайшие 5-10 лет в мире начнется массовая эксплуатация беспилотных судов. Применение новых технологий позволит судовладельцам экономить на экипажах. Как отметил Пинский, за счет внедрения технологии автономного вождения судоходные компании смогут сократить 15-30% операционных затрат. Переход на использование автономных судов также позволит покрыть дефицит высококвалифицированных моряков, который сейчас достигает 20% от требуемого объема работников. При этом условия работы станут более привлекательными, поскольку это будет "нормальная офисная работа в комфорте и безопасности".