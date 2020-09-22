Частная космическая компания "КосмоКурс" приняла участие в конкурсе Роскосмоса на создание многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ", работающей на сжиженном природном газе. О заявке "КосмоКурса" говорится в материалах на сайте госзакупок. Это первый случай, когда частную компанию допустили до подобного конкурса.

"Действительно допущены и к первому и второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам, скорее всего, да", - сообщил РБК гендиректор "КосмосКурса" Павел Пушкин, уточнив, что компания подала заявку на разработку эскизного проекта ракеты среднего класса с возвращаемой первой ступенью. Сейчас в "КосмоКурсе" ожидают подведения итогов конкурса.

Свои проекты также представили Ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр им. Хруничева. Победителю конкурса со стартовой ценой 407 млн рублей предстоит подготовить эскизный проект комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе на космодроме Восточный.

Напомним, в августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая ракета-носитель на СПГ с многоразовой первой ступенью превзойдет ракету Falcon 9 американской компании SpaceX по расчетному количеству пусков. "На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый", - рассказал Рогозин.

По его словам перспективная ракета-носитель сможет совершать до 100 полетов, тогда как первая ступень Falcon 9 рассчитана на десять стартов.

Компания "КосмоКурс" была основана бывшим сотрудником Центра Хруничева Павлом Пушкиным в 2014 году. Она разрабатывает суборбитальный космический корабль для коротких туристических полетов в космос. Система, разрабатываемая компанией, в целом повторяет систему компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и ракеты для ее выведения в космос. Предполагается, что ракета с капсулой будет стартовать с космодрома в Нижегородской области, а через две с половиной минуты после старта капсула будет отделяться от ракеты на высоте около 66 километров и по инерции подниматься на высоту 198 километров. Затем капсула будет входить в атмосферу с торможением при помощи собственных двигателей, а после будет выпускать парашюты для мягкой посадки. Ракета компании также будет многоразовой.

Первый туристический полет длительностью 15 минут сейчас запланирован на 2025 год. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек. Стоимость такого полета оценивается в 200-250 тыс. долларов.

В апреле Пушкин сообщил о проблемах с реализацией проекта из-за карантина по коронавирусу у подрядчика. COVID-19 был выявлен у основного изготовителя корпуса системы зажигания двигателя ракеты для суборбитального туризма. "Теперь это не просто сдвижка сроков, а полная неизвестность", - говорил Пушкин.