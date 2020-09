22 сентября стриминговый сервис "Музыка" компании "Яндекс" отметил 10-летие со дня запуска. Об этом сообщается на страницах сервиса в социальных сетях.

Как сообщили TJ в пресс-службе "Яндекс.Музыки", в сентябре 2010 года, когда сервис только запустился, в топ-100 самых популярных композиций входили 52 песни на русском языке, а в 2020 году - уже 87 русскоязычных треков. Кроме того, за 10 лет пользователи стали в семь раз чаще слушать русскоязычные треки.

За время существования сервиса у слушателей также изменились жанровые предпочтения. Если в 2010 году они чаще всего слушали иностранную поп-музыку, российскую поп-музыку, зарубежный рэп, танцевальные треки и независимых российских музыкантов, то в 2020 году топ-5 жанров выглядит так: российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус.

К своему юбилею сервис составил топ-10 композиций, ставших самыми популярными среди всех пользователей. Также в "Яндекс.Музыке" появились персональные плейлисты с любимыми треками пользователей.

Нам 10 лет! Это повод вспомнить всё, перемотать и послушать заново в персональном плейлисте с вашим топом треков за всё время с Яндекс.Музыкой. Включайте Большую перемотку: https://t.co/bgajGC6KoX#нам10лет #БольшаяПеремотка pic.twitter.com/aWO5iW4hUr— Яндекс.Музыка (@yandexmusic) September 22, 2020

В сервисе также поделились некоторыми фактами о "Яндекс.Музыке". Например, в среднем каталог "Музыки" ежедневно пополняется на сорок пять тысяч новых треков, а самым первым альбомом в каталоге сервиса стал альбом "Quiet As It's Kept" Макса Роуча.