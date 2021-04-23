К МКС запустили корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами

NASA / YouTube.com

23 апреля NASA и компания SpaceX осуществили успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Это второй регулярный полет на орбиту для корабля SpaceX. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX. Crew Dragon - первый американский пилотируемый корабль, запущенный к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году и первый в истории пилотируемый космический корабль для полетов на МКС, созданный частной компанией.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем, который уже летал к МКС в прошлом году во время тестовой пилотируемой миссии, была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 12 часов 49 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался во второй раз) прошло штатно, и примерно через девять с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом, эта миссия стала первой пилотируемой миссией в истории, в которой повторно использовались ступень ракеты-носителя и космический корабль.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

Через 12 с небольшим минут после старта корабль отделился от второй ступени ракеты и начал самостоятельный полет. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 24 апреля: корабль должен пристыковаться к американскому сегменту станции примерно в 12 часов по московскому времени.

Dragon has separated from Falcon 9's second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

На борту корабля SpaceX находятся астронавты NASA Шейн Кимбро (третий полет в космос) и Меган Макартур (второй полет), японский астронавт Акихико Хосидэ (третий полет) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (второй полет). Отметим, что муж Меган Макартур астронавт Боб Бенкен уже летал на МКС на этом же корабле Crew Dragon в прошлом году.

The astronauts of NASA's @SpaceX Crew-2 mission waved goodbye as they departed from Ellington Field in Houston.



They're on their way to @NASAKennedy and are set to arrive around 12:45 p.m. ET. They'll be live on NASA TV upon landing: https://t.co/0tGwqaAWLt. pic.twitter.com/rqaatF38hD — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 16, 2021

После прибытия Crew Dragon на МКС численность экипажа станции временно составит 11 человек - сейчас на МКС находятся астронавты NASA Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также японский астронавт Соити Ногути. Через несколько дней после прибытия нового корабля Crew Dragon Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути отправятся на Землю на корабле Crew Dragon, который доставил их на орбиту в ноябре прошлого года в рамках первой регулярной миссии.