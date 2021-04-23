Инженеры из Disney Research (подразделение Disney, занимающееся созданием роботов) создали двуногого робота по образу и подобию Грута - персонажа комиксов и серии фильмов "Стражи галактики". Подробное описание робота и небольшой видеоролик с ним опубликовало интернет-издание TechCrunch.
На проектирование и создание робота у команды инженеров ушло несколько лет. Его разработка стала частью проекта Project Kiwi по созданию роботов для парков развлечений Disney. К настоящему времени в Disney Research добились немалых успехов - робот-Грут, по мнению увидевшего его журналиста TechCrunch, внешне неотличим от персонажа фильмов и комиксов, а его движения и взгляд смотрятся очень реалистично. Батареи робота хватает на 45 минут работы, а для передачи данных на него инженеры используют один кабель. Для общения с окружающими робот имеет встроенные динамики.
Как отмечает The Verge, создание двуногих человекоподобных роботов представляет собой сложную задачу для инженеров. Самыми продвинутыми роботами такого типа являются робот Asimo японской компании Honda (его выпуск прекратили в 2018 году) и робот Atlas американской компании Boston Dynamics, но оба этих робота не нашли практического применения.
Новый робот Disney пока также остается лабораторным образцом - в ближайшие годы такие роботы вряд ли начнут массово появляться в парках развлечений, но в целом эта разработка выглядит перспективной.
Грут был придуман авторами комиксов Стэном Ли, Джеком Керби и Диком Эйрсом. Впервые этот персонаж появился в серии комиксов "Tales to Astonish", в ноябре 1960 года. Грут - внеземной деревоподобный гуманоид, обладающий высоким уровнем интеллекта.