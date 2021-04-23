Инженеры из Disney Research (подразделение Disney, занимающееся созданием роботов) создали двуногого робота по образу и подобию Грута - персонажа комиксов и серии фильмов "Стражи галактики". Подробное описание робота и небольшой видеоролик с ним опубликовало интернет-издание TechCrunch .

На проектирование и создание робота у команды инженеров ушло несколько лет. Его разработка стала частью проекта Project Kiwi по созданию роботов для парков развлечений Disney. К настоящему времени в Disney Research добились немалых успехов - робот-Грут, по мнению увидевшего его журналиста TechCrunch, внешне неотличим от персонажа фильмов и комиксов, а его движения и взгляд смотрятся очень реалистично. Батареи робота хватает на 45 минут работы, а для передачи данных на него инженеры используют один кабель. Для общения с окружающими робот имеет встроенные динамики.

Как отмечает The Verge , создание двуногих человекоподобных роботов представляет собой сложную задачу для инженеров. Самыми продвинутыми роботами такого типа являются робот Asimo японской компании Honda (его выпуск прекратили в 2018 году) и робот Atlas американской компании Boston Dynamics, но оба этих робота не нашли практического применения.

Новый робот Disney пока также остается лабораторным образцом - в ближайшие годы такие роботы вряд ли начнут массово появляться в парках развлечений, но в целом эта разработка выглядит перспективной.

Грут был придуман авторами комиксов Стэном Ли, Джеком Керби и Диком Эйрсом. Впервые этот персонаж появился в серии комиксов "Tales to Astonish", в ноябре 1960 года. Грут - внеземной деревоподобный гуманоид, обладающий высоким уровнем интеллекта.