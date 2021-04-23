Сайты Кремля, РЖД и ТАСС "упали" после того, как Путин объявил о майских каникулах

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Решение президента Владимира Путина сделать нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно стало причиной сбоев в работе сайтов Кремля, ТАСС и компании РЖД. По всей видимости, причиной неполадок стал большой наплыв пользователей.

Сообщения о неполадках в работе сайтов появились в соцсетях. Пользователи жаловались на полную недоступность сайтов или их медленную работу. Сайты ТАСС и Кремля вскоре возобновили работу, но неполадки в работе сайта РЖД продолжались вплоть до 15 часов по московскому времени. Сбой также затронул мобильное приложение РЖД.

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"В течение последнего получаса упали сайты:

ТАСС - люди захотели найти новость про майские и убедиться что это не фейк;

Кремля - люди захотели узнать детали (например, что 11 мая уже рабочий день);

РЖД - люди убедились в том, что это правда и пошли покупать билеты на отдых" — Неснег (@nesneg) April 23, 2021

Не работают сайт и приложение РЖД. pic.twitter.com/LXpCuj63ZX — Петр Кучин (@smir_ep) April 23, 2021

Напомним, Путин объявил всю первую декаду мая нерабочей по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. "Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участием Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих - нужно вернуться (с дачи), потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски", - сказала Попова.

Аргументируя свое предложение, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, поездки эти они совершают в общественном транспорте, который нередко переполнен.