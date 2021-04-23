Сайты Кремля, РЖД и ТАСС "упали" после того, как Путин объявил о майских каникулах
Архив NEWSru.com
Сайты Кремля, РЖД и ТАСС "упали" после того, как Путин объявил о майских каникулах
 
 
 
Сайты Кремля, РЖД и ТАСС "упали" после того, как Путин объявил о майских каникулах
Архив NEWSru.com

Решение президента Владимира Путина сделать нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно стало причиной сбоев в работе сайтов Кремля, ТАСС и компании РЖД. По всей видимости, причиной неполадок стал большой наплыв пользователей.

Сообщения о неполадках в работе сайтов появились в соцсетях. Пользователи жаловались на полную недоступность сайтов или их медленную работу. Сайты ТАСС и Кремля вскоре возобновили работу, но неполадки в работе сайта РЖД продолжались вплоть до 15 часов по московскому времени. Сбой также затронул мобильное приложение РЖД.

Напомним, Путин объявил всю первую декаду мая нерабочей по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. "Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участием Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих - нужно вернуться (с дачи), потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски", - сказала Попова.

Аргументируя свое предложение, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, поездки эти они совершают в общественном транспорте, который нередко переполнен.