Госдума на заседании 23 декабря приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Документ гласит, что соцсети должны будут осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, инициатива обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях, передает ТАСС.

Под соцсетями в законопроекте понимаются ресурсы, предназначенные для распространения информации посредством персональных страниц, с посещаемостью свыше более 500 тыс. пользователей в РФ в сутки. Ведением реестра соцсетей будет заниматься Роскомнадзор. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора провайдер хостинга обязан предоставить данные, "позволяющие идентифицировать владельца социальной сети". Если число пользователей ресурса в РФ на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс., данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра. Если владелец не подаст заявление, то соцсеть исключат из реестра через полгода при сохранении такой посещаемости.

Штрафы за неудаление контента

23 декабря Госдума также приняла в третьем чтении законопроект о штрафах для владельцев сайтов, включая соцсети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию.

В этом законопроекте указано, что неудаление данных, если у владельца сайта есть такая обязанность, повлечет штраф в 50-100 тыс. рублей для граждан, 200-400 тыс. для должностных лиц и 0,8-4 млн для юридических лиц. Такие же штрафы предусмотрены и для провайдеров хостинга. За повторное нарушение штрафы составят 100-200 тыс. рублей и 500-800 тыс. рублей для граждан и должностных лиц соответственно, а для юридических лиц речь идет о штрафах "от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение", либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено. Минимальный размер штрафа составит 4 млн рублей.

За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психоактивных веществ, местах их приобретения штрафы для граждан составят 100-200 тыс. рублей, для должностных лиц - 400-800 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 3-8 млн рублей. Такие штрафы также распространяются и на провайдеров хостингов. Повторный отказ грозит штрафами 200-500 тыс. рублей для граждан и 0,8-1 млн рублей для должностных лиц. Для юридических лиц штраф составит "от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение". Минимальный размер штрафа - 8 млн рублей.

В документе говорится, что постановление по делу об указанных административных правонарушениях не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения такого правонарушения.