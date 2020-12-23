Давление воздуха на Международной космической станции (МКС) удалось стабилизировать. Об этом сообщил 23 декабря командир МКС Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

"Давление стабильное - 727,5 [миллиметра ртутного столба]", - сообщил Рыжиков (цитата по РИА "Новости"). Такое же давление воздуха на МКС было зафиксировано утром 22 декабря. 20 декабря давление составляло 730,5 миллиметра ртутного столба, а в понедельник утром - 728,5 миллиметра.

21 декабря Рыжиков проводил работы в промежуточной камере модуля "Звезда" по герметизации места рядом со швом и трубопроводом системы терморегулирования. Эти работы связаны с утечкой воздуха в камере, над устранением которой экипаж станции работает уже несколько месяцев, но все еще не добился успеха. На днях сообщалось, что для восполнения потерь воздуха из-за утечки приходится тратить резервные запасы МКС.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимали попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, первая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Локализовать место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось, что утечка продолжается прежними темпами. В ноябре космонавты установили новую заплатку, но она также не помогла ликвидировать утечку.

Длину трещины изначально оценили в 2,7 сантиметра, но позже выяснилось, что она составляет 4,5 сантиметра. Возможной причиной ее возникновения называли внешнее воздействие.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также японский астронавт Соити Ногути.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале на МКС могут отправить дополнительный запас кислорода, если это потребуется. "Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть", - сказал Рогозин, добавив, что часть грузов, включая кислород на станцию могут доставить и американские грузовые корабли.