TechCrunch / wikimedia.org Дуров рассказал о планах монетизации Telegram с 2021 года

TechCrunch / wikimedia.org

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своем русскоязычном канале пост, в котором рассказал о планах монетизации Telegram. Вопрос финансового обеспечения деятельности сервиса стал активно обсуждаться пользователями и журналистами после того, как Telegram пришлось отказаться от проекта по запуску собственной криптовалюты и вернуть деньги инвесторам по требованию властей США.

"На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей - и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути - начать зарабатывать деньги для покрытия затрат - или продаться более крупному игроку", - написал Дуров, уточнив, что число активных пользователей Telegram приближается к 500 млн, а поддержка проектов такого масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год.

По его словам, команда Telegram не собирается продавать мессенджер, как это сделали разработчики WhatsApp, продав его соцсети Facebook несколько лет назад. Дуров подчеркнул, что "Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса".

"Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво - большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения", - написал основатель мессенджера.

Дуров подчеркнул, что все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными для пользователей, а вдобавок к ним компания предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть таких функций будет платной из-за своей ресурсоемкости. При этом все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, однако мессенджер запустит собственную рекламную платформу для каналов, владельцы которых уже зарабатывают на зачастую навязчивых рекламных объявлениях. Дуров пообещал, что новая рекламная платформа обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а Telegram с ее помощью сможет покрывать расходы на серверы и трафик.

Наконец, Дуров отметил, что монетизация Telegram должна приносить пользу не только разработчикам, но и всему сообществу. По его словам, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. А если в мессенджере в дополнение к бесплатным стикерам появятся платные, то создавшие их художники получат часть дохода.

"Таким мы видим путь Telegram. Благодаря нему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности, и предложить миру пример технологической компании нового типа", - подытожил Дуров.