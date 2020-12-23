Разработчики мессенджера Telegram объявили о выходе новой версии приложения, главным изменением в которой стало появление функции групповых голосовых чатов. Об этом сообщается в блоге компании.

"Сегодня, в 12-м обновлении Telegram за 2020 год, мы представляем голосовые чаты - аудиоконференции нового типа, к которым участники группы могут подключаться в любой момент", - говорится в сообщении.

Разработчики мессенджера пояснили, что теперь в любой группе можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской. "В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений. А в голосовых чатах крупных сообществ могут завязаться неожиданные знакомства", - отметили в Telegram.

Формат новых чатов позволяет видеть, кто из участников говорит в конкретный момент. Желающие могут присоединиться к чату в качестве слушателей, а при подключении к голосовому чату пользователь сможет совершать и обычные действия в Telegram: читать и отправлять сообщения в любые беседы. В приложении для Android пользователям доступен режим отображения поверх других приложений, в котором можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение свернуто.

"В любой момент можно приглашать в голосовой чат других участников, с которыми хотелось бы поговорить. Голосовые чаты подойдут как для дружеских бесед, учебных занятий или рабочих встреч, так и для массовых мероприятий, фестивалей или конференций - ведь к каждому чату могут одновременно подключиться тысячи участников", - отметили в компании.

Для создания группового голосового чата нужно обновить Telegram. После этого администратор группы может запустить чат из профиля группы, выбрав соответствующий пункт.

Напомним, в августе этого года в Telegram появилась поддержка видеозвонков. Эту функцию на фоне пандемии коронавируса в 2020 году запустили или расширили многие популярные сервисы.